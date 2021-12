Besançon : la fuite vers la mort de Razia Askari

Sachant se montrer « gentil », « tranquille », voire « charmant », d’après ses connaissances, le quadragénaire avait rallié la communauté afghane de Besançon à sa cause. Pour son avocat Me Randall Schwerdorffer, « M. Askari s’est vu dépossédé de ses droits de père ». Alors qu’il avait le « droit de voir ses enfants, son épouse lui a interdit », selon lui. L’accusé a déclaré que le fait de ne pas avoir vu ses enfants depuis un certain temps l’avait « mis hors de lui », qu’il avait « perdu le contrôle ». Rashid Askari avait menacé d’égorger sa femme, de la tuer avec un couteau : il lui a finalement asséné une vingtaine de coups de couteau d’une grande violence, dont un coup fatal de 10 centimètres au niveau du cou qui lui a tranché la veine jugulaire.

Pour Lila Atil, « on a tout fait, tout, pour faire cesser cette violence inacceptable. À nous tous, on n’a pas réussi. On a été confronté à nos limites humaines et sociales ». « Elle disait qu’il allait l’égorger. On a crié ce danger dans le vide, mais personne ne l’a écoutée », a regretté l’ancienne interprète de Razia.