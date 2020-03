Besançon : couvre-feu pour les moins de 16 ans dans le quartier Planoise

Dimanche soir, un jeune homme de 23 ans a été tué de deux balles et son passager de 21 ans a été grièvement blessé à proximité du centre-ville. Leur véhicule avait été pris en chasse par une autre voiture, dont les occupants étaient armés. Ces derniers sont activement recherchés par la police. Cette fusillade est liée « à la série quasi ininterrompue de violences et de tentatives d’assassinats constatées depuis le 21 novembre 2019 » à Planoise, quartier dit de reconquête républicaine où vivent environ 18 000 habitants à l’ouest de Besançon, avait déclaré le lendemain le procureur de la ville, Étienne Manteaux.

Au total, ces affrontements armés ont fait un mort et une dizaine de blessés, âgées de 13 à 31 ans. Lundi, quinze personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur ces évènements, ouverte pour « tentative d’assassinat, association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et non justification de ressources » et confiée à la police judiciaire et à la sûreté départementale.

Le procureur s’exprimera vendredi à 16 h 30, à l’issue de la présentation des suspects devant un juge d’instruction. Malgré ces interpellations, des tirs à l’arme de guerre ont encore retenti mercredi devant un point de deal du quartier Planoise.