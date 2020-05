Besançon : 10 000 euros pour faire assassiner son mari

Cet homme de 24 ans et la femme accusée ont été placés sur écoute par les enquêteurs de la police judiciaire de Besançon. « Ces écoutes téléphoniques, ainsi que des mails, ont immédiatement rendu crédible ce scénario », a relevé le procureur. Des écrits manuscrits attribués à la commanditaire présumée et envisageant l’assassinat au mois de juin ont aussi été retrouvés au domicile du jeune homme.

Les investigations ont également permis de mettre en évidence qu’un contrat d’un montant de 10 000 euros avait en effet été passé entre ces deux personnes, qui s’étaient rencontrées dans un club de vacances du sud de l’Italie, près de Naples. En garde à vue, le jeune homme a expliqué avoir reçu de l’argent en liquide, mais que, contrairement à ce qu’il avait fait croire à la dame, il n’avait jamais eu le projet de tuer son mari, a relevé Étienne Manteaux. Aucun acte préparatoire de passage à l’acte n’a été constaté.

Le jeune homme, domicilié dans l’Essone et connu de la justice pour des escroqueries, a été placé sous le statut de témoin assisté. L’infirmière a été mise en examen et incarcérée le 15 mai pour « mandat criminel », c’est-à-dire le fait de « passer un contrat pour faire assassiner quelqu’un, même si cet assassinat n’a été ni commis, ni même tenté », a expliqué le magistrat. Il s’agit d’une infraction créée en 2004 et passible de dix ans de prison.