Belfort : une nouvelle page s’écrit pour l’association Cinémas d’aujourd’hui

Ce travail de fond se concrétise, chaque année, au mois de novembre avec l’organisation du festival Entrevues, où 151 séances avaient par exemple été programmées l’an passé, sur une semaine. La 35e édition se tient du 15 au 22 novembre. Ce festival, « qui s’intéressent aux premières œuvres », rappelle Guillaume Poillerat-Garcia, propose une compétition internationale, au cours de laquelle s’affrontent 15 courts métrages et 15 longs métrages. « Le festival a un rôle de révélateurs de jeunes auteurs », rappelle également le secrétaire général. Quand on sait qu’Abdellatif Kechiche, que François Ozon ou encore que Lars Von Trier y ont participé, on ne peut que faire confiance à la qualité du travail d’Entrevues et de Cinémas d’aujourd’hui pour nous faire voyager. La crise sanitaire entraînera forcément des contraintes. La première sera d’avoir une grille « plus aérée », acquiesce Guillaume Poillerat-Garcia. Malgré tout, l’équipe de Cinémas d’aujourd’hui compte bien faire vibrer l’esprit et la passion du cinéma. Comme elle le fait depuis 30 ans.