Belfort : les élèves de la maternelle Victor-Hugo peignent une fresque monumentale

75 heures de travail : La fresque a demandé un travail d’envergure à l’artiste et aux élèves. Environ 15 heures de travail avec chaque classe, pour 5 classes.

125 élèves : C’est le nombre d’élèves qui a pu participer au projet et développer des qualités artistiques grâce à de nombreux ateliers pour apprendre à faire des tâches de couleur pour les plus petits, à faire de la peinture à la règle, à travailler le papier bulle. Ou encore à découper, tracer des lettres, travailler avec des pochoirs pour les plus grands.

6 couches : Pour rendre comme sur la photo, il a fallu travailler avec 6 couches de peinture, pour le fond. Et ça, sur 7 panneaux !

5 000 euros : Coût total du projet, pris en charge par la mairie à hauteur de 2 400 euros.