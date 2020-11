Belfort : un nouvel espace au commissariat pour « garantir la dignité » des victimes de violences

Dans cette pièce rénové qui sent encore la peinture fraîche, située au cœur du commissariat mais dans un lieu peu passant, on va dorénavant accueillir les victimes de violence grave. Oubliez les téléphones qui sonnent. Oubliez le tapage du collègue qui vous interpelle en entrant dans le bureau sans frapper parce qu’il vient de recevoir les dernières analyses. Oubliez aussi ces tiroirs qui claquent. Les gens qui braillent. Et la noria qui anime les couloirs du commissariat. Un commissariat de police est un espace qui fourmille et qui s’agite 24 heures sur 24. Pas toujours propice à l’écoute et à la concentration.

En entrant dans cette pièce, on aperçoit à gauche un canapé, un petit tapis, une table basse, une orchidée, des jeux pour enfant. Devant, on voit un bureau qui s’apparente plutôt à celui d’un psychologue. Au mur, un grand cadre représente un étang, avec au premier plan des roseaux et au loin une forêt ; l’image est apaisante. Calme. Bientôt, cette pièce sera équipée d’un système d’enregistrement vidéo.