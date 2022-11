Belfort : un Fimu spécial Canada du 25 au 28 mai 2023

Le pays invité d’honneur de la 36e édition du Fimu est connu. Il s’agit du Canada, qui sera représenté du 25 au 28 mai, pour quatre jours de festivités. Avec un parrain à l’honneur : Émile Bilodeau, jeune musicien de 26 ans, auteur-compositeur et interprète. Guitariste, batteur, joueur d’harmonica, connu pour sa musique folk, rock, il sera présent toute la semaine du Fimu. « Après l’avoir rencontré en visio, nous avions tous le sourire », détaille Delphine Mentré, élue de la Ville en charge de la culture Le considérant comme quelqu’un avec une « immense générosité ». Il s’est fait connaître du Fimu avec le Cégep, un tremplin Canadien en partenariat avec le Fimu depuis plus de trente-cinq ans. Il était l’un des lauréats de ce tremplin en 2014. Et son réseau va permettre de faire venir des artistes de tout le Canada. « Il est en lien avec des peuples autochtones comme les Inuits », se réjouit Matthieu Spiegel, directeur du festival. « Il travaille avec eux dans la recherche de nouvelles sonorités », complète Delphine Mentré, élue en charge de la Culture.