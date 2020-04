Belfort : relancer la machine économique par le bâtiment et les travaux publics

La décrue se confirme à l’hôpital de Belfort-Montbéliard. 160 personnes (contre 198 lundi dernier) sont hospitalisées en raison du covid-19, dont 20 en réanimations. On retrouve un niveau de fin mars, et, la semaine dernière encore, 39 personnes étaient en réanimation. On déplore 143 décès, soit 11 de plus que la semaine dernière, et 346 sorties de l’hôpital, soit 39 de plus.

Parallèlement, les entreprises se sont installées dans le chômage partiel ce mois d’avril. Ce dispositif concerne 60% des entreprises du Territoire de Belfort et 48% des salariés. Dans l’hôtellerie-restauration, ce sont 73% des entreprises et 66% dans le BTP.

Ces chiffres pourraient monter en cette fin de mois. Les congés pour garde d’enfant ou pour précaution médicale basculent en activité partielle, régime plus favorable au-delà de 21 jours. De plus, une ordonnance du 22 avril étend le chômage partiel aux heures supplémentaires dans certains secteurs d’activité comme l’hôtellerie-restauration. Les salariés seront ainsi indemnisés sur une base de 39 heures au lieu de 35 heures, soit une indemnisation de 10% selon le directeur de l’Urssaf, M Leclerc.

Au passage, le préfet souligne la plan d’aide qui vient d’âtre mis en place pour ce secteur : ouverture du fonds de solidarité au-delà de mai, avec des conditions spécifiques, exonération des charges salariales (et non simple report), etc.

Les demandes d’aides au titre du fonds de solidarité se sont accélérées. Au 23 avril, les services des impôts avaient enregistré 1167 demandes et un montant d’environ 1,5 million d’euros avaient été versés. Il ne reste plus que quelques jours, jusqu’au 30 avril, pour solliciter l’aide au titre de mars, souligne M. Pessarossi, directeur des finances publiques pour le Territoire de Belfort. Début mai commencera la campagne pour les demandes d’avril.

Dans l’éducation nationale, le directeur départemental, M. Krantz, indique analyser avec la préfecture et les communes et le Département les capacités d’accueil des locaux, la logistique. Mais là aussi, on attend les axes fixés par le Premier ministre. Si le directeur départemental est serein sur l’équipement des enseignants en masques, il attend la « doctrine » concernant les élèves dans ce domaine.