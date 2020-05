Belfort : Mathieu Gatineau, nouveau secrétaire général de la préfecture

Élise Dabouis a été nommée directrice de cabinet de la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité ouest, préfète d’Ille-et-Vilaine, Michèle Kirry. Elle est remplacée à la préfecture du Territoire de Belfort, au poste de secrétaire général, par Mathieu Gatineau, âgé de 32 ans. Il a pris ses fonctions en début de semaine, le 11 mai. Avec Magali Martin, directrice de cabinet, il entoure le préfet du Territoire de Belfort, David Philot. Un secrétaire général est le « numéro deux de la préfecture », détaille la préfecture du Territoire de Belfort sur son site Web. « Il s’occupe de la gestion interne des services (personnel et finances), assure l’intérim en cas d’absence du préfet et coordonne les différents services de la préfecture et les autres services de l’État », détaille la préfecture.

Originaire de la région lyonnaise, ce féru d’histoire a suivi des études de littérature avant d’intégrer Sciences Po, à Paris, puis l’École nationale d’administration (ENA), « pour être service de l’État », précise Mathieu Gatineau à l’occasion d’une conférence de presse téléphonique. Il aime l’image patriotique et républicaine de Belfort, attachée à la résistance de la cité en 1870 et 1871. Il n’a pas manqué de le souligner.