Belfort : le prochain forum hydrogène programmé les 3 et 4 octobre 2023

Experts, entreprises, acteurs publics, chercheurs… 450 personnes se sont retrouvés à l’Axone de Montbéliard pour participer à la seconde édition du forum Hydrogen business for climate (nos articles), organisé par le pôle Véhicules du futur. Pendant deux jours, ils ont échangé sur les défis de la filière : industrialisation, souveraineté, importation, production, écosystème, réglementation, mobilité, stockage… 60 intervenants et 50 exposants ont animé ces échanges ou inspirer l’innovation, à l’instar de Navi Radjou (lire notre article). L’idée, « fédérer les projets et innovations dans une stratégie de développement commune », indique le forum dans un communiqué de presse bilan. Des labs, qui devaient susciter des innovations communes, ont été organisés (lire notre reportage) ; les restitutions sont à retrouver ci-dessous.