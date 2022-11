Le forum hydrogène veut susciter l’innovation de la filière

« What you learn about future ? » La maîtresse de cérémonie interpelle la cinquantaine de participants présents au Lab mobilité et infrastructures, à l’Axone de Montbéliard, ce mardi après-midi, à l’occasion du forum hydrogen business for climate. Plusieurs groupes échangent devant des panneaux. Principalement en anglais. Ils ont encore 4 minutes, lors de cette première étape, pour inscrire leurs idées. Là, ils sont dans la peau d’un chef d’entreprise d’une flotte de cinquante camions de 40 tonnes. Plus loin, ils sont dans la peau d’un maire d’une ville écologique modèle. Juste à côté, ils prennent l’habit d’un p-dg d’une compagnie de transport maritime. Plus loin, ils se parent du costume d’un directeur opérationnel d’une compagnie aérienne low cost. Et ils doivent imaginer ce que sera leur réalité en 2035. On se projette.

Dans les groupes, des p-dg de grands groupes côtoient des start-upeurs, des gérants de PME, des universitaires ou des élus. Les horizons sont divers. Et on appatient pas à la même entreprise. « Je cherche à fédérer, à se faire rencontrer », explique Véronique Wiss, la commissaire du forum hydrogen business for climate. Pour organiser ces échanges, elle a fait appel au collectif codesign-it, des facilitaieurs de l’innovation. Ils structurent les échanges, suscitent la création, accompagnent par dessin la création et encadrent en étant mettre du temps. C’est millimétré. Un compte à rebords défile sur un grand écran pour indiquer le temps qu’il reste. « J’ai fait appel aux meilleurs », glisse Véronique Wiss. Des facilitateurs qui ont œuvré, pour certains, à Davos, au forum économique mondial.

De l’autre côté du paravent, les groupes du second Lab du jour questionnent le passage à l’échelle industrielle. Ce n’est pas la même dynamique. Ici, ce sont plutôt des mini-conférences, debout, avec un expert : sécurité ; financements publics et organisation des collectivité ; emplois et formation. C’est un échange de connaissances pour mieux se connaître et connaître les enjeux de chacun. On voit ainsi un membre du cabinet du maire Les Républicains de Belfort, Damien Meslot, expliquer les différents niveaux des collectivités territoriales et détailler le rôle de chacun, dans la publication d’un permis de construire par exemple.