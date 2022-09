Belfort : le groupe Elior ferme le restaurant La Découverte au Techn’Hom

Au Techn’Hom, la restauration collective est gérée par l’association des utilisateurs du restaurant inter-entreprises (AURIE). Elle est à but non lucratif. Elle fait le lien entre les prestataires et les entreprises ou les comités d’entreprise, qui prennent plus ou moins en charge les repas des salariés. Il y a deux restaurants sur le Techn’Hom : La Découverte, gérée par Elior, à proximité immédiate des usines General Electric ; et Les Comptoirs de l’Étang, géré par Cezam, non loin du FC Lab et de l’UTBM, sur les anciens sites de Bull.



Le 9 septembre, les salariés d’Elior ont appris que l’établissement allait fermé « pour raisons économiques », rapportent les salariés. À la direction du groupe, à La Défense, à Paris, on rappelle les pertes énormes enregistrées par le restaurant ces dernières années. On replace aussi la hausse des prix des matières premières, de 14 %, et la revalorisation salariale de 7 % de la branche glisse une cadre de l’entreprise. Elior gère en France 10 300 restaurants et points de vente, emploie 42 500 employés et nourrit 1,1 million de convives chaque jour précise le groupe.

La crise sanitaire a également profondément bouleversé les habitudes de travail, en installant le télé-travail comme une règle. Selon nos informations, les deux restaurants inter-entreprises du Techn’Hom – La Découverte et Les Comptoirs de l’Étang – accueillaient plus d’un millier de personnes chaque jour avant la crise sanitaire. Aujourd’hui, c’est entre 500 et 600. « Mais cela marche en dent de scie », remarque un observateur avisé du dossier. Il y a beaucoup de monde le mardi et le jeudi, mais beaucoup moins le lundi, mercredi et vendredi. Il faut donc des restaurants capables à la fois de servir 400 repas un jour et 150 le lendemain. À cela s’ajoute une diminution du nombre de salariés sur le site du Techn’Hom. Pour ne prendre que les principales entités de General Electric, le nombre de salariés est passé de 3 700 à 2 800 entre 2014 et 2021 (lire notre article).

« Nous sommes bien désolé [de la situation] », confie Patrick Soulayres, le président d’AURIE. « Nous avons tout à perdre », ajoute-t-il. Car avec un restaurant qui ferme, c’est une solution pour manger à moindre coût qui file. Et c’est la nécessité d’aller plus loin, à l’autre bout du Techn’Hom, pour manger, à 1,9 km, pour une partie des salariés.