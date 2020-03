Belfort : le conseil départemental récupère 6 000 masques dans l’Yonne

Dans cette période de confinement, le conseil départemental rappelle que des services essentiels sont maintenus. L’activité́ en faveur des personnes âgées et handicapées fonctionne par l’intermédiaire de deux conseillère qui « gèrent les dossiers de demande, de renouvellement et le paiement des droits à l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) et ce, avec l’aide d’agent d’accueil, d’assistantes administratives et d’instructeurs » (tél. : 03 70 04 89 00 – mail : conseilleresengerontologie@territoiredebelfort.fr). « La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) assure également une astreinte pour poursuivre la continuité́ des droits », poursuit le communiqué (Tél. : 03 70 04 89 89).

Le Département poursuit sa mission du financement du revenu de solidarité active (RSA). L’examen des demandes et le versement des prestations sont maintenus. Le collège Mozart, à Danjoutin, accueille les enfants des personnels soignants et de santé, quel que soit le collège d’affectation.

« Conscient des difficultés rencontrées par les sociétés durant cette période et malgré́ la fermeture de différents sites administratifs, le Département, grâce notamment à la mise en place du télétravail, veille à ce qu’un maximum de factures soit traitées, précise également le Département. Ce dispositif permet d’assurer les paiements dans les délais impartis et, ainsi, limiter les difficultés rencontrées par les entreprises et les fournisseurs. »

Dans le secteur de la protection de l’enfance, les agents se relaient pour être auprès des enfants confiés au Département.