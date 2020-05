La crise sanitaire oblige à modifier nos habitudes. Les Restos du Cœur ne font pas exception. Finies les distributions accompagnées dans les locaux de l’association, où les bénéficiaires pouvaient choisir les produits dans chaque catégorie d’aliments. Dorénavant, ils reçoivent des colis alimentaires confectionnés par les bénévoles et distribués à la fenêtre. Les bénéficiaires passent de fenêtre en fenêtre pour récupérer les produits secs, puis les produits laitiers, les produits de bébé et les légumes frais, voire des surgelés, en fonction des dotations et des achats des Restaurants du Cœur. Aujourd’hui, seuls les bénévoles entrent dans les locaux. Les colis sont façonnés en fonction du nombre de personnes dans la famille. « Et tous les colis alimentaires sont équilibrés », insiste Sylvie Feige, responsable départementale des Restos du Cœur et administratrice nationale