Belfort: la vaccination bientôt ouverte à partir de 70 ans

En attendant cette ouverture de la vaccination à partir de 70 ans, la préfecture invite les plus de 75 ans qui ne seraient pas encore vaccinés à s’inscrire au plus vite, d’autant que des places restent disponibles. « Plus de la moitié des plus de 75 ans sont désormais vaccinés dans le Territoire de Belfort, indique la préfecture. Il est primordial que l’ensemble de cette population ait accès à la vaccination. C’est pourquoi, depuis une semaine, la livraison des doses dans les centres de vaccination du département a connu une forte montée en puissance, permettant l’ouverture de 2800 créneaux supplémentaires à la réservation. Nous invitons les personnes de plus de 75 ans actuellement prioritaires à se manifester au plus vite, alors que de nombreux rendez-vous restent accessibles, avant l’ouverture progressive à la vaccination à de nouveaux publics ».

Les vaccinations sont ouvertes à Montbéliard à partir de ce jeudi pour les plus de 70 ans.