Belfort : la prime de la discorde au comité inter-entreprises des Trois-Chênes

Le comité des activités sociales et culturelles interentreprises (Casci) Trois-Chênes gère les œuvres sociales de sept entreprises adhérentes, représentant 3 500 ouvrants droit actifs, salariés de ces entités, plus de 3 000 ouvrants droit retraités et près de 15 000 ayants droit (conjoints, conjointes, enfants). Selon une convention, chaque société adhérente reverse 2,1 % de sa masse salariale à son comité social et économique (CSE), qui reverse ensuite l’intégralité de cette somme, sous la forme d’une subvention, au comité interentreprises Trois-Chênes. Le bureau du Casci est géré par quatre organisations syndicales (CGT, CFE-CGC, CFDT et Sud Industrie) et est composé de douze titulaires et douze suppléants, qui votent les décisions. La structure compte vingt-trois salariés, dont deux apprentis.

50 % des effectifs étaient en grève ce lundi, à l’initiative du syndicat Sud Industrie, alors que s’ouvraient les inscriptions pour la sortie annuelle des retraités, un moment de forte affluence dans les locaux, au cœur du Techn’Hom.