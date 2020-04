Belfort: la marche à suivre pour récupérer son masque

La Ville de Belfort souhaite protéger en priorité les personnes les plus âgées, les plus fragiles face au virus. Le 4 mai, soit une semaine avant la date officielle du déconfinement, les plus de 75 ans inscrits sur la liste des personnes vulnérables du CCAS, pourront ainsi recevoir un masque directement dans leur boite aux lettres. Pour ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes, mais qui ont plus de 75 ans et qui n’ont « pas la possibilité de se déplacer », il suffit d’appeler dès aujourd’hui au 03 84 54 26 64 afin d’y figurer. La mairie enregistre alors la demande et s’occupe de la livraison à domicile.