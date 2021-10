Belfort : la délégation militaire organise un music-hall en faveur des blessés de guerre

En 2004, un bombardement du détachement de Bouake (Côte-d’Ivoire) provoque la mort de 10 soldats de l’armée de terre et 40 blessés. L’état-major de l’armée de terre, sous l’impulsion du général Bernard Thorette, prend alors conscience de besoins nouveaux pour « soulager les familles et les blessés », indique l’association Terre Fraternité, sur son site Internet ; elle vise justement à soutenir les blessés en service de l’armée de terre, leur famille et les familles des soldats morts en service. L’association a vu le jour en 2005.

Le 15 octobre, la délégation militaire départementale du Territoire de Belfort (DMD 90) organise une soirée pour soutenir cette association. « Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à Terre Fraternité », indique le lieutenant-colonel Pierre Petey, directeur adjoint de la DMD 90. « Ce spectacle sera assuré par le cabaret Alsacien (Soulzmatt) Le paradis des Sources », ajoute l’officier.

L’association accompagne les blessés de l’armée de terre et leur famille en remboursant par exemple les frais d’hébergement, d’alimentation ou de transport pour se rendre au chevet du soldat blessés, en finançant des programme de reconstruction par le sport, en accompagnant la réinsertion par le travail ou en aidant financièrement les familles endeuillées. En 2019, plus de 900 000 euros d’aides ont été versées par Terre Fraternité, dont un tiers est fait en partenariat avec l’association pour le Développement des Œuvres d’entraide dans l’armée (ADO)