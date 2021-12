Belfort : interdiction localisée de manifester mercredi 29 décembre

La préfecture annonce interdire l’accès à plusieurs rues aux manifestants ce mercredi en raison de l’affluence lors du Mois Givré. De plus, la préfecture informe qu’après les événements du 6 novembre dernier, où des manifestants se sont introduits dans les locaux de l’Est Républicain, puis celui du 18 décembre, où les manifestants ont « outragé par des gestes et des chants les forces de l’ordre et tenté de forcer le passage », elle craint une « provocation renforcée » notamment après « plusieurs appels lancés sur les réseaux sociaux ».

Ainsi, le préfet a décidé d’interdire toute manifestation publique à Belfort de 14h à 20h dans les lieux suivants :

Place d’Armes

Faubourg de France, entre le Faubourg de Montbéliard et l’intersection de la rue des Capucins et de la rue Michelet, rue Proudhon et rue Jules Vallès

Place Corbis

Faubourg des Ancêtres

Le communiqué alerte que d’autres interdictions devraient être prises dans les jours à venir dans le cadre des festivités de fin d’année et en particulier des événements organisés dans le cadre du Mois Givré. « Toute infraction au présent arrêté sera réprimée, à savoir six mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende pour les organisateurs, et, s’agissant des participants, une contravention de quatrième classe », précise la préfecture.