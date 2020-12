Belfort : face aux arrêts cardiaques, les pompiers sur le rythme de Staying alive

40 000 personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque en France chaque année. Sans prise en charge immédiate, la personne a 92 % de chance de mourir. Pourtant, sept fois sur dix, ces drames se nouent devant témoin. Mais seulement 40 % des Français connaissent les gestes de premiers secours à adopter pour sauver une vie. Ces chiffres, glaçants, sont édités par la fédération française de cardiologie. Le taux de survie, de 8 %, « est 4 à 5 fois plus élevé dans les pays où les lieux publics sont équipés en défibrillateurs automatisés externes et où la population est formée aux gestes qui sauvent », rappelle la fédération de cardiologie.

Les pompiers de Belfort – exception faite des pompiers de Paris et des marins-pompiers de Marseille, des militaires – sont les plus rapides de France. Mais même en intervenant en moins de 10 minutes dans la majorité des interventions, ce sont 10 minutes de trop face à un arrêt cardiaque. Il est donc essentiel que les gestes qui sauvent soient prodigués immédiatement pour augmenter les chances de survie.

Pour ce faire, il faut améliorer la chaîne de survie, composée de 4 maillons : former ; déployer un nombre suffisant de défibrillateurs, géolocalisés ; prodiguer les bons conseils aux témoins ; et l’intervention des secours. « Avant, nous avions une relative faiblesse sur les trois premiers éléments de la chaîne », acquiesce le médecin lieutenant-colonel Michael Idrissi, chef du service de santé et de secours médical du Sdis 90. Et comme une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible, il est fondamental de renforcer les autres maillons.