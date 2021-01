Belfort : Fabienne Cardot démissionne de la présidence du Granit

« Ce départ est important, on ne la traite pas entre deux portes », a répondu Eleonora Rossi, la directrice du Granit, jointe par téléphone en début de soirée. Elle ne ferme pas la porte à un commentaire plus détaillé par la suite. Elle a insisté pour préciser que « Madame Cardot est quelqu’un d’exceptionnel et d’extraordinaire ».

La candidature d’Eleonora Rossi était particulièrement soutenue par Fabienne Cardot à l’époque du recrutement, en 2019. Aujourd’hui, les raisons de ce départ précipité restent très flous.

Selon son profil LinkedIn, Fabienne Cardot était présidente du Granit depuis 2013.