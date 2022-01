Belfort : ESDI poursuit sa croissance et emménage dans de nouveaux locaux

La crise sanitaire intervient forcément dans l’analyse de cette croissance. Les clients d’ESDI ont pu enregistrer d’importants mouvements de personnel en interne. Ils n’avaient plus alors forcément les ressources pour assurer les activités de support. Ils ont donc fait appel à des prestataires. Par ailleurs, les déploiements d’innovations informatiques et numériques sont soutenues actuellement dans les entreprises. Et les équipes peuvent être mobilisées sur ces dossiers, au détriment des services de support. On fait alors appel à des prestataires comme ESDI, ce qui profite à l’activité de l’entreprise belfortaine. Sur le centre de relations clients, il est important de sortir la tête de l’eau, au coeur de la crise, « donc d’avoir une activité commerciale soutenue », remarque Patrick Binne pour expliquer la hausse d’activités. On fait donc appel à des « services professionnalisés », capable de répondre à l’attente, souvent immédiate, des utilisateurs, analyse Patrick Binne.

Le modèle économique d’ESDI repose « sur la qualité » de la prestation souligne le directeur général. Surtout qu’ESDI est souvent la vitrine du client, sans que l’utilisateur ne le sache. Saviez-vous, par exemple, qu’en utilisant le service client d’Optymo, c’est ESDI qui décroche au bout du fil ? Quelle que soit la réponse, pour l’utilisateur du service d’auto-partage, c’est Optymo qui vous répond. D’où l’exigence de qualité demandée à ESDI. « Nous proposons aux collaborateurs volontaires des séances no stress », illustre Patrick Binne, pour expliquer la démarche, ajoutant les aménagements effectués dans des salles de repos, « pour avoir un lieu adapté aux besoins et aux exigences ».

Entre 2020 et 2021, le chiffre d’affaires de l’entreprise a suivi une croissance similaire à celle de la hausse des collaborateurs, en passant de 9,5 millions d’euros à 13,5 millions d’euros, soit une hausse de 42,11 %. Aujourd’hui, ESDI est plutôt dans une phase « de stabilisation d’activité », note le directeur général, même si par ricochet, l’intégration au groupe Sogetrel devrait ouvrir des opportunités pour les établissements belfortains.