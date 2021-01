Belfort : contre le covid 19, un « vaccinodrome » au Phare

Dans un premier temps, seuls pourront prendre rendez-vous les professionnels de santé et les autres professionnels des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux intervenant auprès de personnes vulnérables, les aides à domicile intervenant auprès de personnes âgées et handicapées vulnérables et les sapeurs-pompiers. À compter du 18 janvier, les personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile pourront à leur tour demander à être vaccinées. Elles recevront une invitation de la part de l’Assurance maladie par courrier ou email pour les en informer.