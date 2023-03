Belfort : apaisement fragile entre les pompiers et Florian Bouquet

Il n’aurait pas fallu grand-chose pour remettre le feu aux poudres, ce mardi 28 février, lors du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) Du Territoire de Belfort, à l’hôtel du Département. Cette séance était destinée à entériner l’obligation d’appliquer la loi sur la transformation de la fonction publique, qui met fin aux régimes dérogatoires à la durée légale du travail, fixée à 1 607 heures (lire notre décryptage). À la fin du mois de décembre, les délégués syndicaux ne voyaient pas comment les tensions pouvaient se calmer (lire notre article).



Un préavis de grève avait été déposé le 14 novembre et les pompiers n’ont pas cessé cette grève depuis. Les pompiers se sentaient méprisés par les manières de faire et les propos de Florian Bouquet, président Les Républicains (LR) du conseil départemental du Territoire de Belfort et du conseil d’administration du Sdis. Leur colère portait notamment sur la suppression des jours de repos liés à l’ancienneté ou encore suite à des décorations obtenues. Ils réclamaient notamment la prise en compte de jours de sujétions, liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent (travail de nuit, dimanche, horaires décalés, pénibilité, danger), comme cela a pu être fait en Saône-et-Loire. Depuis, les entretiens et médiations se sont succédé, jusqu’à ce mardi soir.

Et on aurait pu s’attendre à des débats animés, mais cela n’a pas été le cas. Au contraire, c’est le silence qui a pris place. Un silence plombant dès l’arrivée de Florian Bouquet. Il a énuméré, à voix basse et avec une diction très rapide, ce qui avait été retenu des arrangements sur cette nouvelle loi : 1 jour de sujétion pour les plus de 40 ans. Et 2 pour les plus de 50 ans. Il en sera ainsi également pour le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours, qui gère les appels du 18.



À de très nombreuses reprises, il rappelle se mettre « en conformité à la loi ». Puis termine, en quelques secondes : « Des remarques ? » Nouveau silence pesant. Isabelle Mougin, élue d’opposition, de gauche, au conseil départemental, relève : « Il y a eu deux avis négatifs du comité social et territorial. Y-a-t-il finalement eu un accord ou non ? Deux avis négatifs, cela fait craindre un passage en force. » Énième silence gêné. « Vous appelez ça un passage en force ? J’appelle ça un passage en conformité avec la loi. Chacun sa formulation. Et ça, avec deux mois de retard.» Le ton du président, Florian Bouquet, est cinglant. Lors du vote, Isabelle Mougin s’abstient.

En moins d’une demi-heure, c’est déjà la fin du conseil d’administration, ou presque. Le président du Sdis n’en a pas tout à fait fini. Il fait part de sa rancoeur, à peine déguisée. « Il fallait sortir de cet épisode qui a chagriné beaucoup de monde. Beaucoup de mots ont été dit, mais rien n’est jamais signé. Ce n’est jamais la faute de personne. J’ai été diffamé.» Il marque un temps d’arrêt, hausse les épaules. « C’est toujours sur les plus droits qu’on tape. Jamais sur les plus tordus. »