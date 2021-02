Belfort: 1000 nouvelles dates de vaccination doivent ouvrir la semaine prochaine

L’arrivée du vaccin Astra-Zeneca, dont les premières livraisons sont intervenues les 5 et le 10 février, a permis d’étendre la vaccination aux personnels de santé de moins de 65 ans. Une nouvelle livraison est attendue le 17 février. Elle va permettre cette fois d’élargir la vaccination dans le Territoire de Belfort aux 50-65 ans qui présentent des « comorbidités », autrement dit, des facteurs de risques supplémentaires de souffrir de complications plus ou moins graves en cas de d’infection par le SARS-Cov2.

Si une nouvelle livraison de doses d’Astra-Zeneca arrive fin février, la vaccination sera élargie aux 50-65 ans ne présentant pas de risques particuliers. La préfecture prévit une livraison dans les pharmacies le 24 février et les premières vaccinations en médecine de ville dès le 25 février.

L’utilisation du vaccin d’Astra-Zeneca est en effet plus aisée que celle de ces deux prédécesseurs : pas besoin de super-congélateur, puisqu’il se conserve 6 mois dans un réfrigérateur après réception, 48 heures après ouvertures, et 6 heures à température ambiante, après ouverture. Chaque flacon contient 10 doses. Une vaccination comprend deux injections espacées de dix semaines.

A la date d’hier, 11 février 2021, près de 10000 premières injections de vaccins ont été effectues dans le Territoire de Belfort (9991, pour être précis). Le Territoire de Belfort fait parte des départements qui dépassent le taux de plus de 5% de la population vaccinés (le taux moyen est de 2,78%).