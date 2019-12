Bastien Faudot s’interroge sur la nouvelle plateforme logistique

L’élu d’opposition se place « en lanceur d’alerte », comme il le formule. Les 18 ha de l’implantation sont dans les limites du ban communal de Fontaine et la moitié est située dans une zone humide. Fontaine n’a pas non plus de plan local d’urbanisme (PLU) et le plan d’occupation des sols n’est plus une référence depuis mars 2017. Le territoire répond donc au règlement national d’urbanisme. Compte tenu de cette situation, cette zone est une zone de « constructibilité limitée ». Selon l’article L111-3 du code de l’Urbanisme, « en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Concernant la zone humide, Damien Meslot répond que ses services sont au courant, ainsi que la préfecture. Il est possible de s’en exonérer, à partir du moment où des mesures compensatoires sont décidées, comme le stipule l’article L163-1 du code de l’Environnement. « Il y a eu un an d’études environnementales, insiste Damien Meslot pour appuyer la démarche. Nous faisons ce que la loi prévoit. » Ces mesures seront précisées lorsque le permis de construire sera déposé. Le détail de ces mesures n’est pas connu. Elles sont en cours de négociation. Seule certitude, relevée par la loi : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. »