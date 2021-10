Ballon d’Alsace : le glas du domaine des Sapins a sonné

Ensuite, le Département pourra développer son projet d’hébergements éco-touristiques, « innovant et expérimental », assure-t-il. « Il sera, à la fois, un lieu de vie, d’hébergement, d’accueil et d’animations touristiques à destination des habitants des vallées limitrophes, des touristes, des professionnels et des visiteurs à la recherche d’une réoxygénation », détaille le document. Le conseil départemental s’appuiera sur des acteurs privés pour développer ce projet. Un appel d’offre sera lancé au printemps 2022. L’offre d’hébergement doit reposer sur une surface totale de plancher d’environ 1 000 à 1 200 m2, composée « de modules parfaitement intégrés dans le site et son environnement ». « L’exploitant devra ouvrir ses portes à la population et aux associations, pour être un lieu de partage. Ainsi, au-delà des hébergements, le projet devra également intégrer un lieu de convivialité où les enjeux du site seront valorisés », ajoute le Département.

« L’objectif pour le Ballon d’Alsace sera de limiter au maximum l’impact sur le site afin ne pas recréer une nouvelle friche touristique pour les générations futures et de prévoir une offre d’activités tout au long de l’année (4 saisons, et plus seulement pendant la période hivernale) », relève le conseil départemental.