Bâle : 2,36 milliards de francs suisses pour le projet général du tunnel du Rhin

Le bout du tunnel est encore loin ! Mais les fondations sont posées. Mercredi 11 novembre, le conseil fédéral suisse a approuvé le projet général du tunnel du Rhin à Bâle. « Ce nouveau tunnel permettra de désengorger l’A2/A3, souvent surchargée entre les échangeurs de Hagnau et Wiese », explique l’office fédéral des routes dans un communiqué de presse. Ce projet est estimé par la Confédération helvétique à 2,36 milliards de francs suisses ; cela équivaut à 2,18 milliards d’euros, soit un tiers du plan de relance de la France dédié au déploiement de l’hydrogène-énergie. Le chantier doit débuter en 2029 et on projette une durée de travaux de dix ans. Soit une échéance portée aux années 2040.

« Les embouteillages et les accidents sont fréquents sur la tangente Est de Bâle, entre Hagnau et Wiese, et le trafic d’évitement surcharge le réseau de transport urbain, explique l’office fédéral des routes. [Ce projet] vise à maintenir le trafic sur la route nationale, à désengorger le réseau routier urbain et à accroître la sécurité routière. Il doit aussi permettre d’offrir une alternative au trafic de transit en cas de perturbations sur la tangente Est. » Le projet a intégré le programme de développement stratégique 2030 de l’office (PRODES).