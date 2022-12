Baisser ou éteindre son radiateur? Le dilemme de l’hiver pour réduire sa facture 

Pour éviter les pertes de chaleur, il est conseillé de fermer les volets la nuit, d’installer des rideaux épais et des bas de portes, de fermer les portes des pièces peu chauffées… L’inertie thermique du logement entre aussi en compte: plus les matériaux de construction sont lourds et denses (béton, briques pleines, pierre…), plus ils absorbent et stockent la chaleur, et peuvent donc la retransmettre progressivement. Ils mettent du temps à monter en température, mais « gardent longtemps les calories et les restituent sur plusieurs jours, limitant les besoins de chauffage », selon Engie.

Mais in fine, « peu importe » l’inertie et les petits gestes des particuliers. « Si le logement est mal isolé », ils « n’auront aucun impact », insiste Florence Clément. « On ne veut pas donner de faux espoirs, les écogestes ne suffisent pas ». Aussi faut-il avant tout « penser à l’isolation et à la rénovation énergétique » pour « gérer cet hiver mais également ceux à venir ».