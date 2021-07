Audincourt: un adolescent interpellé après la coupure électrique du centre de vaccination

Un adolescent de 17 ans a été interpellé et placé en garde à vue dans l’enquête sur la coupure intentionnelle d’électricité qui a touché dimanche le centre de vaccination d’Audincourt a-t-on appris mercredi auprès du maire de la commune. « La police municipale d’Audincourt a mis à disposition de la police nationale un suspect, un jeune homme de 17 ans, qui est actuellement en garde à vue », a déclaré à l’AFP Martial Bourquin. « Il n’était pas connu des services de la police municipale. Il a été identifié sur la base des images de vidéo-surveillance », a précisé l’élu, qui a salué « l’engagement et la mobilisation » des forces de l’ordre.

Sollicité, le parquet de Montbéliard, qui a ouvert lundi une enquête préliminaire, n’a pas souhaité s’exprimer. Le jeune homme est suspecté d’avoir volontairement coupé les disjoncteurs d’alimentation électrique du centre de vaccination contre le covid-19 et du groupe électrogène de secours, dimanche à Audincourt. La coupure électrique, qui a duré moins d’une heure et demie, avait « mis en péril les 5 383 doses de vaccins » stockées dans le bâtiment, et qui ont été envoyées vers un hôpital pour analyse, selon Martial Bouquin. Dans un premier temps, la mairie avait indiqué que 3 500 doses étaient potentiellement affectées.

Le centre de vaccination d’Audincourt dessert le sud de l’agglomération de Montbéliard, soit une zone d’environ 70 000 habitants.