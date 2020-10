Au sol, les JTAC guident les tirs des aéronefs de combat

Il est 10 h 50. La radio PRC du lieutenant Pierre-Antoine, du 1er régiment d’artillerie de Bourogne, grésille. De l’anglais résonne de l’appareil de communication. C’est la voix d’un pilote de chasse. Il indique la prochaine opération aérienne : un show of force au-dessus du village de La Prétière, non loin de L’Isle-sur-le-Doubs. Une manœuvre qui consiste à montrer à l’ennemi l’étendue de sa puissance. On entend résonner l’alphabet Otan. « Tango. Lima. » Puis le pilote indique les coordonnées. « One, four, zero degrees », énumère-t-il calmement. 140°. C’est la trajectoire de passage des deux mirages 2000 D qui vont fendre le ciel doubiste.

L’officier du détachement de liaison, d’observation et de coordination du 1er RA dégaine son smartphone attaché à sa poitrine et le positionne comme une tablette tactile devant lui ; il repose sur une petite plaquette qui s’apparente à un bureau portatif. Il regarde une carte militaire pour repérer la trajectoire indiquée. Puis montre à ses collègues d’où arriveront les avions et dans quelle direction ils iront. 11 h 05. Les deux mirages 2000 D survole à basse altitude le théâtre des opérations dans un souffle assourdissant, à la verticale de la centrale hydroélectrique et du stade de football du village. Mission accomplie.