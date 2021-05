Assassinat sur fond de trafic de drogue à Besançon: huit suspects identifiés via un réseau crypté

« On les a tamponnés, tamponnés, tamponnés (…), puis la balle dans la tête » : le déchiffrage du réseau de téléphones cryptés Sky ECC, utilisé par des groupes criminels, a permis d’élucider l’assassinat d’un mécanicien de 22 ans en 2020 à Besançon, lors d’affrontements entre bandes rivales, a annoncé le procureur.

L’enquête sur le réseau de téléphones cryptés Sky ECC ouverte à Lille en 2019, puis confiée à des juges parisiens spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée, a amené les policiers de Besançon à récupérer des discussions entre huit hommes soupçonnés d’avoir participé à l’assassinat du jeune homme, Houcine Hakkar.

Parmi les suspects, âgés de 21 à 28 ans, six sont en cours de mise en examen depuis mercredi pour « meurtre en bande organisée » et un septième, récemment extradé d’Espagne, sera présenté ultérieurement au juge d’instruction. Le parquet requiert leur incarcération. Un huitième homme est en fuite.

« L’ensemble des individus nient être liés directement à la mort de M. Hakkar » et les investigations se poursuivent pour identifier lequel d’entre eux est l’auteur du tir mortel, a indiqué le procureur de Besançon, Etienne Manteaux, lors d’une conférence de presse.

Le 8 mars 2020 vers 21 h, Houcine Hakkar conduit la nouvelle voiture d’un ami lorsqu’ils sont pris en chasse par un autre véhicule. Après une course poursuite durant laquelle les deux jeunes essuient des tirs, une rafale crible leur voiture.