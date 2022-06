Après deux ans de pandémie, les Eurocks signent leur grand retour

« Mais on arrivera à notre équilibre financier », assure M. Roland, qui estime que les « Eurocks », sacré en mars 2020 « meilleur festival » au monde aux Arthur Awards, ne font pas partie des événements les plus affectés. Pour l’édition 2022, dont le budget atteint 9,7 millions d’euros, le festival belfortain peut en effet compter sur son public, sur les subventions des collectivités, « au rendez-vous », mais aussi sur ses 140 mécènes, toujours plus nombreux à soutenir l’événement. Cette année, les organisateurs porteront une attention particulière à la jeunesse. « On ne sait pas encore si le public jeune revient dans les festivals », après deux ans de crise sanitaire, analyse le directeur. « En général on découvre le festival entre 17 et 18 ans, mais cette tranche d’âge se retrouve déjà étudiante sans avoir jamais mis les pieds aux Eurocks », poursuit-il.

Les programmateurs ont ainsi conçu la 32e édition comme « une grande fête pour la jeunesse » avec, entre autres, la scène Radar consacrée à la nouvelle scène hip hop (Thaanos, DYK, Juste Shani, Davinhor, Jok’Air, KR Malsain, Captain Roshi, Lyna Mahyem et Kodes) et la nuit électro Eurotronik (Paul Kalkbrenner, Meute, APM001, Lilly Palmer, Paloma Colombe, Paula Temple, Sherelle et U.R.Trax) organisée le samedi soir après minuit, simultanément sur les quatre scènes du site.