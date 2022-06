Eurockéennes : Listen up !, un réseau d’écoute des festivaliers

En informant sur l’existence du dispositif, le festival compte bien créer un effet positif sur le festival, repoussant ainsi les tentatives d’agressions. Jean-Paul Roland n’oublie pas non plus que le festival n’a pas été programmé depuis 2019. Des gens viendront donc pour la première fois et ils ne connaitront pas le site. Un effort de signalétique a donc été fait pour bien identifier ces espaces Listen Up ! mais aussi le village santé et l’espace du Samu.

S’il existe depuis peu l’application Safer, qui vise à lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles dans les festivals et lieux festifs, et qui est soutenue par le ministère de la Culture, les Eurockéennes ont plutôt opté pour une autre dynamique. « On ne voulait pas de relation numérique, mais plutôt humaine », observe Jean-Paul Roland. Le système de géolocalisation de l’application n’était pas non plus toujours parfait pour repérer la personne dans le besoin observe le festival.

Ce dispositif « n’est pas révolutionnaire », admet Jean-Paul Roland, « mais il est original et correspond à l’esprit des Eurocks », insiste-t-il. Il est intégré à la dynamique Eurocks solidaire du festival. La direction imagine même, que dans un deuxième temps, d’anciens festivaliers puissent être formés et identifiés au cœur du festival comme pouvant recueillir la parole d’une personne en détresse. Pour continuer ces valeurs d’entraide chères au festival.