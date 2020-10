Appel à témoins après des faits d’abus sexuels présumés à l’école des Beaux-Arts de Besançon

« De nouveaux signalements ont été faits sur le site « Balance ton école d’art ». Il s’agit de dénonciations concernant des abus sexuels qui auraient été commis en 2017″, a déclaré lors d’une conférence de presse le procureur Etienne Manteaux. Les personnes qui dénoncent ces faits, « qui pourraient mettre en cause des personnels de l’école », sont « restées anonymes », a-t-il poursuivi, invitant « toutes les victimes et les témoins de tels faits à se manifester au commissariat de Besançon pour un rendez-vous et une audition« .

« Je sais que c’est difficile de faire ce pas, mais c’est important pour faire progresser l’enquête judiciaire », a déclaré M. Manteaux, soulignant que « des signalements anonymes ne peuvent pas faire avancer une enquête judiciaire ». « Les dénonciations anonymes sont importantes pour débloquer la parole et se rendre compte qu’on est pas seul. Mais ce n’est qu’une étape, ensuite on a besoin de dépositions », a-t-il ajouté. « Les témoins peuvent venir à plusieurs (au commissariat) pour se donner du courage ».