Alstom : un juge d’instruction enquête après une plainte pour corruption d’Anticor

L’association avait déposé en décembre 2020 une plainte pour corruption contre X avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, procédure qui entraîne l’ouverture quasi-systématique d’une information judiciaire. En 2014, les dirigeants d’Alstom avaient accepté de céder l’importante branche énergie de leur groupe à l’industriel américain General Electric (GE) pour un montant d’environ 12 milliards d’euros.

La même année, en décembre, le groupe français avait payé une amende record de 772 millions de dollars aux États-Unis pour des faits de corruption dans plusieurs pays. Ces faits de corruption ont entraîné « la fragilisation d’Alstom », ce qui « a facilité le rachat de la branche énergie par GE avec des conséquences négatives sur l’emploi et très positives pour la rémunération des acteurs de cette fusion », avait estimé Anticor dans un communiqué au moment du dépôt de plainte.

« Ces faits, commis par des personnes physiques, sont d’une extrême gravité puisqu’ils ont abouti à la perte d’un des fleurons français au profit des Américains », a relaté à l’AFP l’un des avocats d’Anticor, Me Etienne Tête. « Du moment que les dirigeants d’Alstom ont plaidé coupable sur des faits de corruption aux États-Unis et que la personne morale a été condamnée, cela signifie nécessairement que des personnes physiques ont réalisé ces actes de corruption », a développé Me Tête.