Alstom : le site de Reichshoffen cédé à l’espagnol CAF le 1er août

« On est content que cela se fasse, même si on regrette de sortir du groupe Alstom », a réagi auprès de l’AFP Daniel Dreger, porte-parole de l’intersyndicale CGT-FO-CGC. « La finalisation de l’opération est prévue au 31 juillet, pour un premier jour de reprise par CAF au 1er août », a pour sa part confirmé une porte-parole du site de Reichshoffen. La date de concrétisation de cette cession, annoncée en novembre pour un montant non divulgué, a été dévoilée mercredi aux 760 salariés du site avant une pause estivale de trois semaines.