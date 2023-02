Alstom : la tension monte à Belfort à la suite des négociations salariales

« La fierté ne permet pas d’acheter du pain. » André Fages, délégué syndical CFE-CGC à Alstom, à Belfort, est remonté. Comme ses homologues de la CGT, de Force ouvrière ou de la CFDT, il est remonté contre les propositions de la direction dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), dont le premier round s’est tenu ce jeudi matin. Pour les ouvriers et les techniciens (Atam), elle propose une augmentation générale de 4 %, avec un talon à 80 euros et pas d’augmentations individuelles. Pour les ingénieurs et les cadres, l’augmentation générale est à 2 % et l’augmentation individuelle (donc non systématique) à 2 %. Près de 70 personnes se sont regroupés dans la cour de l’usine, ce jeudi midi, pour écouter les retours des syndicats et écouter l’appel à la grève, lancé pour le mardi 7 février, le même jour que pour la mobilisation contre la réforme des retraites, à la veille du second round des NAO, programmé le mercredi 8 février.

La demande de revalorisation était fixée à une augmentation générale à 10 %, pour être supérieure à l’inflation, « de l’ordre de 7 % », rappelle André Fages. « C’est très loin de répondre aux attentes des salariés », déplore Eddy Cardot, de la CGT. Les syndicats rappellent également que les précédentes négociations ont été minimales, d’abord du fait du covid-19, puis du rachat de Bombardier, et qu’ils attendaient plus. « On peut comprendre, quand l’entreprise ne va pas bien, que l’on fasse des économies sur les augmentations, convient Alain Lugenbuhler, de la CFDT. Mais là, le carnet de commandes est plein, le p-dg se glorifie de la situation, adresse des compliments mais dès que l’on veut discuter des rétributions, les portes se ferment. C’est incompréhensible. » Et d’ajouter : « Ce sont des économies sur le dos des salariés. » André Fages rappelle lui la forte augmentation des membres de l’équipe dirigeante d’Alstom, de l’ordre de 78 % en moyenne (lire notre article). « C’est deux poids deux mesures », dénonce André Fages. Les syndicats se comparent aussi à d’autres entreprises de la métallurgie, où les augmentations ont été bien plus conséquentes.