Alstom : Florian Chauche interpelle le Gouvernement sur la rémunération des dirigeants

+ 78 %. En moyenne, c’est l’augmentation individuelle de la rémunération, entre 2021 et 2022, des membres de l’équipe dirigeante d’Alstom, hors p-dg, s’étonne le député de La France Insoumise de la 2nd circonscription du Territoire de Belfort, Florian Chauche, ce mercredi, à l’Assemblée nationale. Lors de sa première question au gouvernement, il a interpellé le ministre délégué, en charge de l’industrie, Roland Lescure, sur ce dossier. Selon les données qu’il a récupéré dans le document d’enregistrement universel, l’enveloppe pour l’équipe dirigeante en 2020-2021 était de 6,5 millions d’euros, contre 9,9 millions d’euros pour l’année comptable 2021-2022. « Les françaises et les français sont particulièrement sensibles aux inégalités de salaire », souligne-t-il, rappelant le contexte inflationniste et le besoin d’un « partage des richesses plus juste ».

Dans sa réponse, Roland Lescure a rappelé la fusion du groupe Alstom et de Bombardier (l’actionnaire principal du nouveau groupe est la caisse des dépôts et placement du Québec, à hauteur de 18 %), entraînant une équipe de direction « plus large ». « Vous comprendrez bien que la rémunération de l’une soit supérieure à celle de l’autre car il y plus de personnes à rémunérer », a-t-il indiqué. Dans un communiqué de presse envoyé par la suite, Florian Chauche précise que le document universel fige le périmètre pour justement permettre des comparaisons, indiquant qu’il y avait 21 personnes dans l’équipe de direction en 2020-2021 et 18 en 2021-2022, quand le montant est passé de 6,5 à 9,5 millions d’euros.