Alain Fousseret, l’écologie en partage

« Il avait une vision du monde de demain », replace Marie-Guite Dufay, qui s’est liée d’amitié avec Alain Fousseret après que, lui, ait quitté l’institution, en 2015. Alain Fousseret est un écologiste historique. Il est présent lorsque le parti Les Verts est lancé, en 1984. Déjà, en 1982, il était avec Dominique Voynet et quelques autres pour fonder la fédération écologiste de Franche-Comté ; ils s’étaient rencontrés quelques années auparavant, à la fin des années soixante-dix, quand Alain Fousseret militait chez Les Amis de la terre. En 1983, il se présente aux élections municipales à Besançon. Il enregistre 9,01 % des suffrages exprimés et pousse la gauche à échanger avec cette jeune force politique.

« C’était un homme de convictions », convient l’ancien président du conseil général du Territoire de Belfort, Christian Proust. C’est en 1992, au cours d’élections cantonales, que Les Verts s’invitent dans les débats de la gauche belfortaine. « Ils ont affiché une détermination à se faire respecter », se souvient-il. Ils ont toujours une amitié certaine, mais des différends politiques existaient entre les deux hommes. Sans surprise. La construction européenne. La question nucléaire. « Mais je ne me suis jamais fâché avec Alain », confie-t-il. C’est une autre caractéristique qui ressort de la personnalité d’Alain Fousseret. « Avec ses adversaires, il a toujours été d’un très grande tolérance, à l’écoute, décrit Marie-Guite Dufay. C’était un homme de dialogue. » Un dialogue que confirme l’ensemble de la classe politique, de gauche comme de droite, qui salue depuis ce mardi matin l’homme politique qu’il était. Un dialogue qui lui aussi a permis d’opter pour le pragmatisme plus que pour le dogmatisme, « pour faire avancer sa cause », soulignent plusieurs voix.

À l’écoute, il n’en aimait pas moins les joutes politique. « Il discutait et débattait. En mettant souvent les pieds dans le plat », rappelle Mathilde Regnaud, élue d’En commun pour Belfort, qui a rencontré Alain Fousseret lors des dernières élections municipales. Mais toujours dans la bonne humeur. « Alain, c’était la politique joyeuse », ajoute-t-elle. Il appréciait particulièrement les élections. « Il adorait les négociations », convient l’ancienne ministre. « Il essayait d’aller le plus loin possible avec ses interlocuteurs », se remémore-t-elle, après avoir conté ces années sans le sous, dans les années quatre-vingt, à sillonner les routes de France pour manifester contre un projet ici, un autre là-bas. Leur amitié s’est particulièrement soudé dans le combat d’une vie, celui contre le projet de canal de grand gabarit, qui devait relier le Rhône au Rhin. Une vingtaine d’années de luttes pour avoir raison du projet. « Il aimait se battre avec les autres ! » résume Marie-Guite Dufay. « Il était un peu joueur », sourit également une élue, à tel point qu’on pouvait le qualifier de « Baron vert », comme le glisse affectueusement Mathilde Regnaud. Un qualificatif qui dit autant du soutien que pouvait accorder Alain Fousseret à un compagnon de route que du fin connaisseur de la politique qu’il était.

Dans le Sud Territoire, où il a travaillé de nombreuses années comme agent territorial, il a laissé son empreinte, témoigne Christian Rayot, président de la communauté de communes Sud Territoire (CCST). Sur le projet touristique des étangs Verchat, par exemple. Sur la mise en place des contrats rivières. Mais aussi sur la réouverture de la ligne Belfort-Delle, qu’il a portée lorsqu’il était vice-président en charge des transports, à la Région Franche-Comté. « C’était un type qui avait beaucoup d’idées et qui n’avait pas peur de sortir des sentiers battus », apprécie Christian Rayot, qui se souvient aussi d’échanges un peu musclés.