De Chaux à Frais : une marche climatique pour convaincre sans contraindre

« Soit on contraint, soit on convainc », pointe Alain Fousseret, ancienne figure politique locale à la retraite et président de l’association Hé ! Changeons pour notre planète. Tout est parti de l’envie d’organiser une marche climatique. Et d’un jeu de mots avec le nom de deux villages du Territoire de Belfort : Chaux… et Frais. « J’ai pris une carte et j’ai regardé combien de kilomètres ça faisait. Seulement 17 ! », se remémore-t-il. C’était en 2019. « L’idée a plu. Notamment à des amies de ma femme qui ont voulu m’aider à monter ce projet.» De là, se crée l’association, puis le projet se précise. Après la crise Covid, elle est enfin prête. La marche se tiendra ce dimanche 26 juin.

L’idée : encourager l’émergence de pratiques plus respectueuses de l’environnement à partir de festivité, de jeux. Grâce à une « culture positive », comme l’appelle Alain Fousseret. La philosophie du projet, finalement, « un projet d’engagement sans contrainte ». Car pour le président d’association, l’écologie punitive est déjà vécue chaque jour et ne change pas les mentalités pour autant. « Nous sommes déjà contraints. Regardez : la canicule par exemple. Nous l’avons subi. Avec cette marche, on vient coller à l’actualité », narre-t-il en pointant du doigt le ciel, alors que l’air est encore lourd ce mercredi.