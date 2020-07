Affaire Narumi : Nicolas Zepeda est en prison à Besançon

Lors de l’audience devant la juge des libertés et de la détention (JLD), Nicolas Zepeda, 29 ans, a une nouvelle fois clamé son innocence. « Je suis sur le territoire français et je m’engage à me présenter à toutes les convocations », a-t-il déclaré, s’exprimant avec calme à la barre. « Je n’ai jamais commis de violence ni exercé la moindre pression sur quiconque et je m’engage à ce que ça continue. »

Son avocate, Me Jacqueline Laffont, qui a défendu notamment Nicolas Sarkozy par le passé, a demandé que son client puisse être placé sous contrôle judiciaire dans un appartement AirBnB à Paris que louerait son père, un magnat des télécoms. « Il avait les moyens de quitter le Chili, il ne l’a jamais fait, a-t-elle souligné. Il est resté là-bas, il s’est présenté à toutes les audiences. Quand son extradition a été prononcée, il est allé pointer, il a attendu et aujourd’hui, il est là. S’il y avait eu un risque de fuite, il l’aurait pris. Nous avons un logement, vous pourrez récupérer ses passeports et son père propose de verser un cautionnement. »

Mais le procureur de Besançon Etienne Manteaux a considéré cette proposition très insuffisante. « Les éléments impliquant directement M. Zepeda dans l’assassinat de Narumi Kurosaki sont accablants », a-t-il rappelé.