Affaire Narumi : le suspect chilien placé dans une cellule d’isolement

Nicolas Zepeda, soupçonné d’avoir tué son ex-petite amie japonaise Narumi Kurosaki en 2016 à Besançon et extradé jeudi par le Chili, a été placé en détention dans une cellule d’isolement, a-t-on appris mardi de source judiciaire. Le suspect mis en examen vendredi pour l’assassinat de la jeune femme a été incarcéré dans une cellule d’isolement de la maison d’arrêt de Besançon « pour sa sécurité », a précisé à l’AFP une source judiciaire. « Au vu du retentissement médiatique de l’affaire, il a été placé seul dans sa cellule. Il ne rencontre pas les autres détenus pour sa propre protection et éviter qu’il ne subisse des pressions », a-t-on précisé de même source. Des mesures de surveillance particulières ont été mises en place par l’administration pénitentiaire, notamment pour s’assurer de l’évolution de l’état psychologique de Nicolas Zepeda et prévenir un éventuel « choc carcéral », alors qu’il est loin de sa famille restée au Chili, selon la même source.