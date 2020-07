Affaire Claude-Boxberger : l’audience pour « empoisonnement » aura lieu le 17 décembre

« On essaie de monter un contre-feu judiciaire, a asséné l’avocat d’Alain Flaccus Me Jean-Baptiste Euvrard. C’est une procédure qui est totalement désordonnée, inepte. J’attends même cette audience avec une certaine gourmandise. » « Il (Alain Flaccus) a royalement servi de fusible jusqu’alors », a-t-il ajouté évoquant l’hypothèse qu’Alain Flaccus se soit « sacrifié » pour protéger la carrière de l’athlète, dont il était le beau-père et premier entraîneur. Ophélie Claude-Boxberger attend par ailleurs sa convocation finale par l’antidopage et risque quatre ans de suspension.

Dans un autre pan de cette affaire invraisemblable Claude-Boxberger, l’athlète a été autorisée, en début de semaine, par la justice, à utiliser le nom de son père, l’illustre athlète Jacky Boxberger. Élément contesté par la dernière épouse du champion français disparu en 2001.