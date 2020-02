À l’université de Franche-Comté, l’autre élection du mois de mars

Conférence de presse pour l’un. Démarche plus discrète pour l’autre. On compte ses forces en présence. On regarde ses « prises ». On édite son programme. Et on glisse quelques piques. Ici et là. On a bien les ingrédients d’une élection. Ce qui n’était qu’une soupe interne il y a encore quelques années devient un enjeu public. Et de territoire.

Le 10 mars, dans un scrutin à un tour, chaque collège composant l’université de Franche-Comté (celui des professeurs, des maîtres de conférence, du personnel administratif et technique, et celui des étudiants) va procéder à l’élection de ses représentants au sein des instances du conseil d’administration de l’université, une institution vieille de 597 ans ; elle a été créée en 1423, à Dole (Jura). De là sera élu un président, à la majorité absolue, parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeur ou maître de conférence. Il est élu pour quatre ans et le mandat n’est renouvelable qu’une fois. Les élections doivent déterminer le successeur de Jacques Bahi, en poste depuis 2012.