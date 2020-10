À Istanbul, l’artiste belfortain Saype relie l’Europe à l’Asie avec une fresque géante [photos]

Beyond the wall a été initié en juin 2019 (voir les étapes par ailleurs). Ce projet de plus grande chaine humaine au monde, à partir de gigantesques fresques réalisées avec de la peinture biodégradable, regroupe 41 étapes. 8 sont achevées. Et une étape importante vient d’être franchie : Istanbul. Sa fresque relie l’Asie à l’Europe. « Pour un peintre dont les œuvres monumentales veulent être des ponts jetés entre les cultures, la cité stambouliote constitue une étape essentielle, à la croisée des mondes de la Méditerranée et de la mer Noire », écrit l’artiste dans son dossier de presse.