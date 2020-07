À Dijon, Castex imprime sa marque régalienne

Le nouveau Premier ministre, inconnu du grand public il y a encore peu, a insisté ces derniers jours sur les thématiques régaliennes, après avoir affirmé le jour de sa nomination qu’il plaçait « l’autorité, gardienne des libertés fondamentales », au premier rang de ses valeurs.

Déplacement dimanche soir dans un commissariat de La Courneuve, puis au tribunal de Bobigny mercredi, avant donc d’investir la capitale bourguigonne, où ont eu lieu du 12 au 15 juin une série d’actions de représailles lancées par des membres de la communauté tchétchène, qui voulaient se venger de l’agression d’un adolescent qu’ils imputaient à des dealers du quartier des Grésilles.

« Le gouvernement de la République que j’ai désormais l’honneur de représenter ne tolérera jamais ce genre de comportements ultra-violents. C’est donc un message, je l’assume et le revendique, de grande fermeté que je suis venu porter ici », a déclaré Jean Castex à l’issue de sa visite.

Accompagné du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et du maire de Dijon François Rebsamen, Jean Castex était auparavant allé échanger avec des acteurs associatifs à la mairie annexe des Grésilles. Et à l’extérieur du bâtiment, il a été interpellé par deux habitants qui ont témoigné de la « peur » qui s’était abattue sur les lieux durant les trois jours de violences. « Les grands frères, comme disent les responsables associatifs, étaient descendus dans la rue pour dire aux jeunes de se calmer, qu’on était en République et que la police allait intervenir, mais au bout de 48 heures, la police n’était pas intervenue », a notamment déploré Hamid, quand son voisin a exhorté Jean Castex à reconnaître « un dysfonctionnement ».

« On est absolument intraitables », a répondu le Premier ministre, soulignant que « la police fait un travail difficile, remarquable et la police, elle est là pour nous protéger tous ». Jean Castex en a profité pour renouveler son soutien marqué aux forces de l’ordre, après les épisodes houleux qui les ont opposées à l’ancien ministre de l’Intérieur Christophe Castaner.