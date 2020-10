À Belfort, l’Esta poursuit sa croissance à un rythme soutenu

330 étudiants ! Dont 115 nouveaux. C’est le nombre d’étudiants qui ont faire leur rentrée à l’école supérieure des technologies et des affaires (Esta), à Belfort, au mois de septembre. « Soit une hausse de 25 % sur les deux dernières années », apprécie Laure Viellard, directrice de l’établissement d’enseignement supérieur. Le diplôme délivré par l’école s’intitule dorénavant Ingénieur d’affaires industrielles ; un nom plus court, qui capitalise sur le mot ingénieur, qui n’est plus seulement réservé aux écoles liées à la commission des titres d’ingénieurs (CTI). Surtout, l’école a renouvelé son visa Bac +5 pour les quatre prochaines années. « On a reconnu la qualité de notre pédagogie, de notre recherche et de notre modèle autour de la double compétence », salue Laure Viellard.