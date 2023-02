À Belfort, les réfugiés d’Ukraine patientent jusqu’à huit semaines dans des centres d’hébergement [reportage]

Encore une fois, c’est la Croix-Rouge qui s’occupe de tout leur fournir. « Quand ils partent, ils ont une toute petite valise. Et encore, la plupart arrivent avec ce qu’ils ont sur eux et leur passeport », explique le président de La Croix-Rouge. L’association leur fournit des produits alimentaires, d’hygiène, des vêtements, des jeux pour les enfants. Les bénévoles s’occupent aussi durant cette période de huit semaines de tous les papiers pour l’acquisition de logement et pour les papiers administratifs. Ils sont une dizaine à venir tous les jours pour tout cela. Une tâche nécessaire, d’accompagnement, de soutien aussi, car le temps est long et l’émotion vive.

« Les adultes qui arrivent ont une grande souffrance morale », témoigne le président de la Croix-Rouge. « Ils ont laissé beaucoup de familles et d’amis sur place.» Le rôle de l’association est aussi d’apporter ce soutien nécessaire. « Ils savent qu’on est là pour eux, qu’ils vont trouver une oreille attentive, mais c’est une charge importante.» La communication n’a pas été si difficile. Google traduction leur a sauvé la mise, comme il l’explique. Et puis il y a eu ces une ou deux personnes, à chaque fois, qui se débrouillent en français et qui ont aidé tous les autres en s’improvisant comme interprètes.

Ceux pour qui c’est aussi difficile, ce sont les enfants. Pendant toute cette période dans les SAS, ils n’ont pas d’accès à l’école, car l’inscription à l’école nécessite une adresse fixe. « C’est très dur pour eux, le temps est long. Ils sont sous l’égide de leurs parents mais qui ont eux-mêmes beaucoup de choses à gérer », témoigne Hervé Guiot. Et qui pour la plupart, n’ont qu’une idée en tête : retrouver le plus rapidement possible les leurs. « C’est là que cela va être encore plus compliqué. Le jour où les enfants se seront fait des copains, auront une ville sociale ici. Alors que les adultes, eux, voudront rentrer…»

Pour l’instant, il estime très minoritaire le nombre de personnes ukrainiennes souhaitant rester en France. Il nous raccompagne vers la sortie, tandis que les deux jeunes évoquées au début s’installent côte à côte sur deux chaises au milieu d’une pièce vide, l’air triste, le regard hagard. « Ce sont deux sœurs. Elles sont arrivées par leur propre moyen… Mais il n’y a plus de place dans l’autre centre.» L’autre centre qu’évoque Hervé Guiot se trouve quelques rues plus loin et est destiné aux personnes arrivées à Belfort par leur propre moyen. Mais aujourd’hui, il n’y a plus de place pour elles. Elles seront accueillies ici, le temps de trouver mieux. Un appartement via un bailleur social, ou peut-être via des particuliers. Impossible à dire pour le moment. En ressortant, on aperçoit sur les fenêtres de ces grands bâtiments de nombreuses photos collées, parfois (souvent) seuls souvenirs emportés de leurs vies en Ukraine. C’est l’heure de partir, le cœur serré.