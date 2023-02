À Belfort, les fleuristes face à l’épineuse question des roses de la Saint-Valentin

Avenue Foch, non loin du Monoprix, le fleuriste de la boutique Fleurs Blanc expose ses fleurs et ses décorations spéciales Saint-Valentin. Entre deux compositions florales, la vendeuse, d’un ton énergique, rétorque : “ Si on veut un minimum vendre, on ne peut pas faire venir des roses de France.” Puis d’ajouter : “Il n’y en a pas et les messieurs ne veulent que des roses, alors on est obligé de s’y plier.” Pour les autres fleurs, la boutique se fournit dans le sud de la France ou à l’étranger. “Les gestes écolos ? On essaie comme on peut. On utilise des emballages recyclés car il n’y a pas de conséquence sur la présentation esthétique du produit.”

La vérité de la boutique ne semble pourtant pas celle de l’école. Comme en témoigne Marjorie, jeune élève au centre de formation des apprentis (CFA), installé au lycée Lucien-Quélet de Valdoie. Elle est actuellement en stage à la boutique Cœur de Fleur, avenue Jean-Jaures. “À l’école, on nous apprend à moins gaspiller, explique-t-elle depuis le comptoir, que ce soit les emballages pour les fleurs ou en choisissant mieux les producteurs.” Par exemple, en optant, si possible, pour des producteurs locaux, un choix impliquant aussi souvent un surcoût. “En boutique, on ne fait pas beaucoup attention à l’écologie et les fleurs viennent d’Afrique, convient Marjorie, avant de souffler: Mais il faut faire tourner la boutique.”

Christian, 70 ans, vient d’acheter un volumineux bouquet de roses rouges dans la boutique de Sandrine Bathmann. “Je sais que les fleurs viennent d’Hollande, consent-il, mais elles sont belles, elles sentent bons et ma femme est toujours heureuse.” Le constat est lucide. Honnête. La rose rouge n’a pas encore viré au vert.